بوتين بمناسبة يوم العلم الوطني الروسي: الرموز التاريخية تعكس استمرارية تطور أمتنا ودولتنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع الرموز التاريخية للبلاد تتطلب احترام جميع المواطنين بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، لأنها تعكس استمرارية تطور الدولة.

وأكد بوتين: "جميع الأعلام والرايات والرموز التاريخية لروسيا، تتطلب احترام المواطنين، وجميع القوى الاجتماعية والمسؤولين الحكوميين، لأنها تعكس استمرارية تطور أمتنا ودولتنا".

وشدد على أن "الرموز، مثل الدولة، لها تاريخ يمتد إلى ألف عام".

كما أضاف بوتين أن "البلاد عاشت لأكثر من 70 عاما من القرن العشرين تحت علم الاتحاد السوفييتي الأحمر"، مشددا على أنه "بهذا العلم تم تحقيق النصر في الحرب الوطنية العظمى".

هذا وتحتفل روسيا بيوم العلم الوطني، الذي يصادف 22 أغسطس من كل عام، بحيث يتمتع مواطنو الدولة بموقف خاص للغاية تجاه العلم الوطني الأبيض والأزرق والأحمر.

يذكر أنه بأمر من القيصر الروسي، بطرس الأكبر، تم رفع العلم على كل السفن التجارية الروسية ابتداء من عام 1705، الأمر الذي زاد من أهمية العلم وجعله مرتبطا بتاريخ الدولة الروسية.

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المصدر: RT