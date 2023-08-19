جامعة مصرية: الاهتمام بدراسة اللغة الروسية يتزايد بشكل ملحوظ

صرح رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس المصرية، محمد نصر الجبالي، بأن الاهتمام في دراسة اللغة الروسية ورغبة الطلاب في مصر بالتعرف على الثقافة الروسية يتزايد بشكل ملحوظ.

وقال الجبالي خلال مؤتمر "روسيا - مصر: 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية": "الاهتمام باللغة الروسية [في مصر] يتزايد بشكل ملحوظ".

وأشار، إلى أن عدد الطلاب المصريين الذين يدرسون اللغة الروسية يتزايد ليس فقط بسبب فرص العمل، ولكن أيضا بسبب الرغبة في التعرف على الثقافة الروسية.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت، مؤتمر "روسيا - مصر: 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، الذي تزامن مع ذكرى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.

وتضمن المؤتمر مناقشة آفاق التعاون الروسي المصري في عدد من المجالات منها الاقتصاد والتعليم والأمن، كما تم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع المشتركة الرئيسية التي يجري تنفيذها، بما في ذلك بناء أول محطة للطاقة النووية المصرية "الضبعة"، وإنشاء منطقة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، ويوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، واللواء طارق المهدي رئيس المنتدى المصري للإعلام، وفيتشسلاف ماتزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، ودلايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة روسيا للصداقة للشؤون الدولية.

المصدر: نوفوستي