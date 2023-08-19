الثقافة المصرية.. موضع اهتمام روسيا المطَّرد منذ عقود السنين..

تحتفل روسيا ومصر بالذكرى الـ 80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تحل في 26 أغسطس / آب من هذا العام.

بيد أن اهتمام روسيا بالثقافة المصرية العظيمة بدأ قبل ذلك بوقت طويل. تابعونا لنتعرف معًا إلى تاريخ هذا الاهتمام المطَّرد في مختلف المجالات الثقافية، بما فيها تطوُّر علم المصريات، وآفاق تعليم اللهجة المصرية والأدب المصري في إحدى أفضل جامعات موسكو الحكومية. وانضموا إلينا في زيارة إلى عائلة نجمة مصرية الأصل لمسرح البولشوي الشهير.