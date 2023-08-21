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إعلام عبري ينشر مقطع فيديو يظهر تحليقا مكثفا للطيران الحربي في الشمال تزامنا مع استهداف دمشق (فيديو)

أخبار العالم

إعلام عبري ينشر مقطع فيديو يظهر تحليقا مكثفا للطيران الحربي في الشمال تزامنا مع استهداف دمشق (فيديو)
AFP
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نشرت مواقع إخبارية عبرية مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر تحليقا مكثفا للطيران الحربي الإسرائيلي في الشمال، تزامنا مع استهداف محيط العاصمة السورية دمشق.

هذا وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن عدوانا اسرائيليا استهدف مساء اليوم الاثنين، محيط العاصمة دمشق.

كما أكدت الوكالة السورية للأنباء "سانا" سماع دوي انفجار في محيط دمشق، لافتة إلى أنه يجري التحقق من طبيعته.

وأشارت "سانا" إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أفادت "سانا" بأن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق"، بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة.

المصدر: RT + "سانا"

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