رئيس البرلمان الجزائري يجري محادثات "معمقة" مع نظيره الإيراني في طهران

استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، إبراهيم بوغالي، وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أجريا محادثات "معمقة" تناولت جوانب من التعاون بين البلدين واستعرضت عددا من القضايا الراهنة، لافتا إلى أنه خلال هذه المحادثات، "أبرز بوغالي الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون البرلماني موضحا دورها الهام في خدمة التوجهات الاقتصادية للبلدين، وذكر في هذا المقام، بحرص الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تنويع الشراكات وخلق مناخ محفز للأعمال، لاسيما بعد دخول قانون الجديد للاستثمار حيز العمل، وذلك من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام ومستقل عن عوائد المحروقات".

وأضاف البيان: "تطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا الراهنة، وأتاح ذلك الفرصة لبوغالي كي يذكر بضرورة تفعيل الحضور الدولي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما يمكنه من فرض وجوده وإسماع صوت الدول الأعضاء فيه والدفاع بشكل ملموس وحاسم عن قضايا الأمة والتصدي لأي محاولات استفزاز تطال مقدساتها".

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني "حرص الجزائر على حل الأزمات في إطار مقاربة سلمية تنبذ العنف والتدخلات الخارجية"، مجددا "حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة وحشد الدعم لنصرتها كما هو الحال بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية".

وأكمل البيان: "أثنى قاليباف على دور هذه الزيارة في إرساء أسس إضافية للتعاون الثنائي، مستعرضا في هذا الإطار، الجوانب المختلفة لهذا التعاون والآفاق المزدهرة المرجو أن يبلغها"، كما تطرق رئيس مجلس الشورى إلى "أهمية التنسيق بين البلدين داخل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي واقترح في هذا الشأن عقد لقاء افتراضي بين دول الأعضاء في الاتحاد للنظر في كيفية الرد بشكل مناسب على الإساءة لمقدسات المسلمين التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الأيام الأخيرة".

وعقد رئيسا المجلسين لقاء مع الصحافة المحلية أكدا فيه مضمون المحادثات ومواقفهما اتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق البيان.

المصدر: وكالة أنباء الجزائر