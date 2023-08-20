رئيس البرلمان الجزائري يصل إلى طهران

وصل رئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي إلى طهران على رأس وفد برلماني رفيع، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وكان في استقبال بوغالي، حجة الإسلام مجتبى ذو النوري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

وسيلتقي بوغالي غدا الاثنين رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ثم سيعقد رئيسا برلمانيي البلدين مؤتمرا صحفيا.

كما ستشمل زيارة الوفد الجزائري التي ستستمر 5 أيام زيارة متحف الدفاع المقدس، والاطلاع على الإنجازات المعرفية والتكنولوجية الإيرانية، وزيارة أصفهان.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف قد زار طهران في يوليو الماضي بتكليف من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون.

المصدر: "مهر"