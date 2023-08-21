الخارجية الإيرانية تتحدث عما دار بين أمير عبد اللهيان والأمير محمد بن سلمان

تطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إلى ما دار في لقاء وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورد ناصر كنعاني على سؤال بخصوص ما دار في لقاء الوزير أمير عبد اللهيان والأمير محمد بن سلمان، وعما إذا كانت السعودية قد أعربت عن امتعاضها من تواجد القوات الأمريكية في الخليج، حيث أشار إلى أن "المحادثات كانت مسهبة وأيضا متنوعة، وفي نفس الوقت كانت إيجابية وبناءة، وأن هذا الحوار يمضي قدما ويمكنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام العلاقات الثنائية بين ايران والسعودية".

وأضاف: "فيما يخص تواجد القوات الأجنبية في الخليج، فإن موقفنا واضح، فنحن نعتقد بأن هذا التواجد يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة..إن دول المنطقة قادرة على تحكيم السلام والاستقرار في إطار التعاون المشترك، وهي بغنى عن تواجد القوات الأجنبية..نحن قد طرحنا وجهات نظرنا على الطرف المقابل، وهذا من صلاحيات الدول الأخرى إذا كانت ترغب في طرح آرائها بشكل علني في وسائل الاعلام".

المصدر: "فارس"