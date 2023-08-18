عبداللهيان: ولي العهد السعودي يقبل الدعوة لزيارة طهران

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوته لزيارة العاصمة طهران.

وخلال اللقاء بين محمد بن سلمان وعبداللهيان في السعودية، أكد ولي عهد السعودية على دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة السعودية، واعتبر أن اللقاء بين قادة البلدين أمر في غاية الأهمية.

إقرأ المزيد

وأضاف: "هذه اللقاءات ستكون لها آثار كبيرة على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عزم بلاده تطوير العلاقات مع دول المنطقة والسعودية، وعزم طهران تطوير العلاقات مع دول المنطقة والسعودية.

يذكر أن عبد اللهيان يزور الرياض، ووصل أمس الخميس إلى الرياض، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت محادثات بين الطرفين ومن ثم عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وتعد زيارة أمير عبد اللهيان إلى السعودية الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين.

المصدر: سويس إنفو + تسنيم