عبد اللهيان: أجريت مع بن سلمان مباحثات صريحة ومفيدة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.

وفي منشور عبر منصة X (تويتر سابقا)، كتب عبد اللهيان: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".

وأضاف: بإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا "الأمن والتنمية في المنطقة للجميع".

صبح امروز با امیر‌محمد بن‌سلمان ولیعهد عربستان‌سعودی بمدت ۹۰ دقیقه در جده دیدار داشتیم.گفتگوی صریح، بی‌پرده، سودمند و نتیجه‌بخش، مبتنی بر سیاست همسایگی. با اراده روسای دو کشور، بر مناسبات دوجانبه پایدار در همه زمینه‌ها تاکید شد.

در منطقه بر«امنیت و توسعه برای همه»اتفاق نظر داريم. pic.twitter.com/4dGZlR7MMX — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 18, 2023

وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان، وهي الأولى لوزير خارجية إيران منذ أكثر من 10 سنوات، بعد شهرين على زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لطهران، والتي كانت الأولى لوزير خارجية سعودي منذ عام 2006، حيث عقدا مباحثات تناولت قضايا الأمن والاقتصاد والسياحة والنقل.

وبعد أن اتفق البلدان بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما، أعادت إيران في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياض.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.

المصدر: RT