بن فرحان يصل إلى طهران (فيديو)

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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وقالت وسائل إعلام سعودية، إن بن فرحان سيلتقي أيضا نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وتعد زيارة بن فرحان إلى إيران، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي منذ سنوات وعقب إبرام اتفاق المصالحة وعودة العلاقات بين البلدين.

فيديو | وصول وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني#الإخباريةpic.twitter.com/tL08YACBJL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قالت السبت، إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران هي حلقة أخرى من نجاح سياسة الحكومة القائمة على حسن الجوار.

وأشار علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج، والسفير الإيراني الجديد المعين لدى الرياض، في مذكرة خاصة، لمناسبة زيارة بن فرحان، إلى أن "العلاقات الإيرانية-السعودية ائتلاف من أجل السلام والتنمية".

المصدر: الإخبارية