روسيا.. الحكم بالسجن على مواطن أدين بتمويل الإرهاب في سوريا

حكم في روسيا على أحد سكان مقاطعة آستراخان جنوب البلاد بالسجن 8.5 سنوات، أدين بتمويل نشاط تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في سوريا.

واعتقلت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيفان جوزفين من مواليد 1999 وسكان مقاطعة آستراخان بتهمة ضلوعه في تمويل تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي، حيث أرسل حوالات مالية إلى أحد نشطاء التنظيم في سوريا.

وضبطت في حوزته بطاقات مصرفية وكتيبات وأجهزة اتصال ووسائط إلكترونية أخرى، استخدمها في نشاطه المشبوه.

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المصدر: تاس