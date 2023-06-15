 الأمن الروسي يعتقل اثنين من الإسلاميين خططا لهجوم إرهابي في بياتيغورسك

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصره اعتقلوا في إقليم ستافروبول اثنين من أنصار تنظيم داعش بعد الاشتباه في أنهما يخططان لتفجير قسم الشرطة في بياتيغورسك.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "لقد ثبت أن هذين المجرمين، بعد تحولهما إلى أنصار تنظيم داعش الإرهابي، خططا لتنفيذ عمل إرهابي وتفجير قسم للشرطة في مدينة بياتيغورسك".

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وذكر البيان، أن رجال الأمن عثروا في أماكن إقامة المشتبه بهما، على مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، وشعارات ورموز لهذه المنظمة الإرهابية.

وشدد البيان على أن المشتبه بهما اعترفا بالتهم الموجهة ضدهما وفقا للقضية الجنائية، وهي "التحضير لهجوم إرهابي"، و "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، و "التصنيع غير القانوني للمتفجرات"، والتي تنص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

المصدر: نوفوستي