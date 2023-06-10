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القضاء الروسي يقرر سجن مواطن أمريكي بتهمة تجارة المخدرات

أخبار العالم

القضاء الروسي يقرر سجن مواطن أمريكي بتهمة تجارة المخدرات
ria.ru
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قررت محكمة "خاموفنيتشيسكي" في موسكو وضع المواطن الأمريكي، ترافيس ليك، في السجن بتهمة التجارة بالمخدرات.

وقالت المحكمة إنه تم سجن "ليك مايكل ترافيس" كإجراء للاحتفاظ به على ذمة القضية المذكورة.

وأوضحت أن المغني والموسيقي السابق متهم بإدارة تجارة المخدرات، وسيظل رهن الاعتقال حتى 6 أغسطس المقبل.

وكانت أجهزة الأمن الروسية في العاصمة موسكو، قد اعتقلت الخميس الماضي الموسيقي والمنتج الأمريكي ترافيس ليك، للاشتباه في ضلوعه بتجارة المخدرات وابتزاز فتيات واجبارهن على توزيع الممنوعات.

المصدر: نوفوستي

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