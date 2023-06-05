لافروف: الولايات المتحدة تدعم الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة ليست مهتمة بتهدئة الوضع في أفغانستان، فهي تدعم الجماعات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة".

وقال خلال زيارته للقاعدة العسكرية الروسية رقم 201 في طاجيكستان: "من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في عمليات زعزعة الاستقرار في أفغانستان".

وأضاف: "لا تتخلى واشنطن عن فكرة إعادة البنية التحتية العسكرية إلى الدول المجاورة لأفغانستان".

ويجري الوزير لافروف، زيارة للعاصمة الطاجيكية دوشنبه، يوم 5 و6 يونيو، في محادثات مع قيادة البلد لتطوير التحالف بشأن المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

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المصدر: نوفوستي