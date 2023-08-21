مرشح جمهوري: ترامب ليس أهلا للرئاسة بعد انتهاكه الدستور

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية آسا هاتشينسون، إن الرئيس السابق دونالد ترامب انتهك التعديل الـ14 من الدستور في اعتداء الكابيتول، ما يؤكد انعدام أهليته لرئاسة البلاد.

أعلن هاتشينسون، أحد الجمهوريين القلائل الذين انتقدوا ترامب بشكل علني، أنه مؤهل للمناظرة التمهيدية للرئاسة في الحزب الجمهوري هذا الأسبوع، وقال إنه سيوقع التعهد المطلوب لدعم مرشح الحزب في نهاية المطاف.

ومع ذلك، استند هاتشينسون إلى حجة من بعض الخبراء القانونيين زعموا فيها أن ترامب قد لا يكون مؤهلا ليكون رئيسا، قائلا: "لست متأكدا حتى من أنه مؤهل ليكون الرئيس القادم للولايات المتحدة. ولذا لا يمكنك أن تطلب منا دعم شخص ربما ليس مؤهلا حتى بموجب دستورنا. وأنا أشير إلى التعديل الرابع عشر.. قال عدد من الفقهاء إنه غير مؤهل بسبب أفعاله في 6 يناير".

وحول كيفية تنفيذ الحجة القانونية في الممارسة قال هاتشينسون إنه يعتقد أنه "يجب أن يكون هناك إعلان من المحكمة. ولذا يجب أن تكون هناك دعوى قضائية منفصلة يتم رفعها، حيث سيكون هناك نتيجة تفيد بأن الرئيس السابق انخرط في تمرد، ولذلك سيتم استبعاده عن السباق الرئاسي".

وأوضح أن "هذا أحد السبل.. أما السبيل الآخر فهو إذا اتخذت ولاية معينة هذا القرار بمفردها، فإن ذلك من شأنه أن يضع العبء على عاتق شخص آخر يتحدى ذلك. في كلتا الحالتين، ينتهي الأمر بالمحكمة للحصول على نتيجة محددة".

وأضاف: "أتوقع أن يتم رفع تلك الدعاوى القضائية.. أتوقع أن تتخذ بعض الولايات هذا الإجراء، لكنني أعتقد أنه يشكل خطرا على دونالد ترامب بموجب دستورنا، لأنه ليس مؤهلا".

المصدر: The Hill