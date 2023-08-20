"سي إن إن": ينبغي على ترامب تسليم نفسه لسجن ولاية جورجيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سوف "يسلم نفسه" لولاية جورجيا يوم الخميس أو الجمعة، حيث تم توجيه اتهامات جنائية ضده.

ويوم الجمعة تنتهي المهلة المعطاة لترامب ليسلم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مع 18 متهما آخر في محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من خلال الضغط على مسؤولي ولاية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عن إنفاذ القانون قوله إن "ترامب سيسلم نفسه في سجن مقاطعة فولتون الخميس أو الجمعة المقبل"، ووفقا للشبكة، لم يتم يسلم أي من شركاء ترامب نفسه حتى الآن.

وفي سياق المحاكمات الثلاث السابقة، "سلم" ترامب نفسه للسلطات التي احتجزته رسميا وأفرجت عنه بسرعة دون شروط تقييدية بعد جلسة محكمة رفض فيها الرئيس السابق الاعتراف بذنبه.

وسبق أن أشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترامب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترامب ليسلم نفسه طوعا.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيرا لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

وقد وجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعا.

المصدر: نوفوستي