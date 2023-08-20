سخر المحلل السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية، لاري جونسون، من نيّة زيلينسكي شن هجوم مضاد جديد بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواته، وتقدم الجيش الروسي مستفيدا من هذا "الهجوم".

وقال: "طالما يتلقى نظام كييف التمويل والدعم من الولايات المتحدة، يمكنه الحفاظ على وهم تنفيذ عمليات عسكرية في أرض المعركة، لكن على أرض الواقع قوات كييف عاجزة عن توجيه أي ضربات فعالة ضد القوات الروسية، ناهيك عن تراجع قدراتهم العسكرية بشكل سريع".

ولفت جونسون إلى أن قوات كييف تخسر يوميا أعدادا كبيرة من الجنود المدربين، إلا أن نظام زيلينسكي لا يمتلك ما يكفي من الجنود ليحلوا مكان القتلى.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي على عدة محاور في جنوبي دونيتسك وزابوروجيه.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تكبدت في هجومها المضاد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، أكثر من 43 ألف قتيل، وعشرات آلاف القتلى في المواجهات التي سبقت ذلك.

المصدر: نوفوستي