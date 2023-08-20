إحباط هجوم أوكراني بالمسيرات على مقاطعة روستوف الروسية

أعلن فاسيلي غولوبيف حاكم مقاطعة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا إحباط هجوم إرهابي شنته قوات كييف بثلاث مسيرات انتحارية استهدفت المقاطعة، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

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وأضاف: حاول نظام كييف فجر الأحد شن هجوم إرهابي على مقاطعتنا بطائرات انتحارية مسيّرة تم إسقاطها بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتابع: سقطت اثنتان في محيط منطقة عسكرية ببلدة كامينسك، وأخرى على بعد كيلومتر شمال مدينة نوفوشاختينسك، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو ليلا.

كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا اليوم لهجوم مسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا

المصدر: تاس