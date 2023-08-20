عام على اغتيال نظام كييف داريا دوغينا.. موسكو تدين الصمت الدولي حيال هذه الجريمة

نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصمت المنظمات الدولية على جريمة اغتيال نظام كييف الصحفية الروسية داريا دوغينا، والجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن يخالفون الغرب.

وأضافت زاخاروفا في ذكرى اغتيال دوغينا: "بعد عام على حادث مقتل دوغينا المأساوي، لم نسمع كلمة واحدة من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان حول جريمة اغتيال دوغينا والجرائم الأخرى المرتكبة ضد الصحفيين الروس ممن لا تتطابق مواقفهم مع وجهة نظر الغرب".

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ولفتت زاخاروفا إلى أن "النفاق الممارس بتصنيف الصحفيين بين أخيار وأشرارجيدين وسيئين، يستشري في الهياكل والمنظمات الدولية".

ودعت زاخاروفا مجددا المنظمات الدولية إلى النظر للانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفيين، ومواجهة الإرهاب وغيره من الأساليب المستخدمة ضدهم.

وأعلن دينيس بوشيلين القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الروسية تسمية شارع في دونيتسك باسم الصحفية داريا دوغينا تخليدا لذكراها ومواقفها البطولية.

واغتيلت داريا دوغينا بتفجير سيارتها في مقاطعة موسكو، بعمل جبان وقفت وراءه استخبارات كييف.

وداريا دوغينا، ابنة المفكّر والسياسي الروسي الكبير ألكسندر دوغين، وناشطة سياسية في الحركة الدولية الأوراسية التي أسسها والدها.

وغطت دوغينا سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ورافقت المراسلين الحربيين، والقادة العسكريين شرق أوكرانيا.

وأدرجت بريطانيا دوغينا في قائمة العقوبات بزعم "نشرها معلومات مضللة عن نزاع أوكرانيا".

المصدر: تاس