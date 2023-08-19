كييف وستوكهولم تتفقان على توطين إنتاج ناقلات الجند السويدية CV-90 في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن التوصل إلى اتفاق بشأن توطين إنتاج وصيانة ناقلات الجند السويدية "CV-90" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع كريسترسون عقب المحادثات: "لقد قمنا اليوم بتفصيل اتفاقنا بشأن الإنتاج المشترك لمركبات CV-90 في أوكرانيا، وتوطين الإنتاج وعمليات الصيانة وما يتعلق بها".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن [توفير] مركبات CV-90 إضافية، ولكن أي مساعدة لا يمكن أن تكون بلا حدود، لذلك أنا ممتن جدا للخطوة المهمة اليوم إلى الأمام في توطين إنتاج هذه المركبات في أوكرانيا".

كما أشار زيلينسكي، إلى أن القوات الأوكرانية بدأت التدريب للعمل مع منظومة "آرتشر" المدفعية السويدية.

وفي البيان المشترك بين زيلينسكي وكريسترسون، لوحظ أن أوكرانيا والسويد تسعيان إلى "تعزيز التعاون في إنتاج وتشغيل وتدريب المشغلين وصيانة مركبات CV-90".

ويشير البيان إلى أن السويد سلمت إلى أوكرانيا ناقلة جند من طراز (CV-90) مجانا، كما أنها توفر قطع غيار لها، وتحافظ على هذه المعدات وتجري تدريب الطاقم.

وبدء إنتاج ناقلات الجند السويدية CV-90 بكميات كبيرة في عام 1993، وتم إنتاج حوالي 1170 مركبة في تعديلات مختلفة، تم تصدير معظمها إلى دول أخرى.

وتمكن الجنود الروس من المنطقة العسكرية الغربية، من اغتنام ناقلة جند سويدية من طراز "CV-90"، خلال معارك مع قوات كييف على محور كراسنوليمانسكي.

وقال أحد الجنود الذي شاركوا في المعارك: "ظهرت ناقلتا جند من طراز "CV-90" أمام مواقعنا الدفاعية، وبدأتا بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت إحدى العربتين بقذيفة "آر بي جي"، نتيجة لذلك قتل قائد العربة، ولاذ بقية الطاقم بالفرار".