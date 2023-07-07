 
مباشر

وزير الدفاع الأوكراني يعلن الحصول على مدرعات سويدية

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني يعلن الحصول على مدرعات سويدية
AP Roman Chop via AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vncd

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن وصول مدرعات سويدية من نوع CV-90 إلى أوكرانيا.

وكتب ريزنيكوف على "تويتر"، اليوم الجمعة، أن "العربات المدرعة CV-90 قد وصلت إلى أوكرانيا وهي جاهزة للقتال".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: الولايات المتحدة توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية
البيت الأبيض: الولايات المتحدة توافق على تسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

وكانت السويد قد أعلنت في فبراير الماضي، عن خططها لتقديم 50 عربة مدرعة من نوع CV-90 لأوكرانيا. وفي أوائل يونيو الماضي، أكدت وزارة الدفاع السويدية إتمام تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام تلك المدرعات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا