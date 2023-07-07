وزير الدفاع الأوكراني يعلن الحصول على مدرعات سويدية
AP Roman Chop via AP
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، عن وصول مدرعات سويدية من نوع CV-90 إلى أوكرانيا.
وكتب ريزنيكوف على "تويتر"، اليوم الجمعة، أن "العربات المدرعة CV-90 قد وصلت إلى أوكرانيا وهي جاهزة للقتال".
وكانت السويد قد أعلنت في فبراير الماضي، عن خططها لتقديم 50 عربة مدرعة من نوع CV-90 لأوكرانيا. وفي أوائل يونيو الماضي، أكدت وزارة الدفاع السويدية إتمام تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام تلك المدرعات.
المصدر: نوفوستي