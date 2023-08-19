الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على مطار عسكري غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.

وأضافت وزارة الدفاع أنه في حوالي الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود، رصدها مركز مراقبة المطار وتم إسقاطها.

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وأشارت إلى اندلاع حريق في منطقة توقف الطائرات وتم إخماده، فيما تضررت إحدى الطائرات دون وقوع إصابات.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق من اليوم إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف ليلا على شبه جزيرة القرم الروسية.

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: RT