الدفاع الروسية تعلن إسقاط صاروخ أوكراني استهدف القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي ليلة 19 أغسطس بصاروخ S-200 على شبه جزيرة القرم، أسقطته الدفاعات الروسية، دون أن ينجم عن الحادث أي إصابات".

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وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسميا.

ويواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على هذا العمل الإرهابي.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: RT