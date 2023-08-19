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نائب روسي يطالب برلمانات العالم بأن تحذو حذو روسيا وتدين حرق القرآن

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نائب روسي يطالب برلمانات العالم بأن تحذو حذو روسيا وتدين حرق القرآن
AP
ستوكهولم، السويد
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طالب عضو مجلس "الدوما" الروسي أدالبي شخاغوشيف برلمانات العالم بأن تحذو حذو البرلمان الروسي وتدين جرائم حرق القرآن، منعا لغرق السويد وأوروبا برمّتها في الإرهاب.

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وقال شخاغوشيف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يجب أن تصدر برلمانات العالم وخاصة الدول الأوروبية بيانات على غرار القرار الذي اتخذه مجلس "الدوما" الروسي ويدين حرق القرآن، وإلا فإن السويد ستغرق في فوضى إرهابية، بل أوروبا برمتها قد تغرق في فوضى إرهابية".

وأضاف: لو حذت برلمانات العالم حذو البرلمان الروسي وأدانت السلطات السويدية، قد يتسنى إنقاذ الدول التي ترخّص مثل هذه الممارسات.

وأقدم سلوان موميكا مجددا على حرق القرآن أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم أمس الجمعة.

وأعلنت سلطات السويد أنها بصدد مراجعة قانون النظام العام الذي يسمح بتنظيم مثل هذه "الحملات".
المصدر: نوفوستي

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