مجلس الدوما الروسي يتبنى بيانا حول إهانة مشاعر المسلمين في السويد

تبنى نواب مجلس الدوما بيانا حول إهانة مشاعر المسلمين في السويد بعد تصريح السلطات السويدية بتظاهرة لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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ومن المتوقع أن يرسل البيان إلى الرئيس والحكومة والغرفة العامة والأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بحرق المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم يوم أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارح، وقال رئيس الوزراء أولف يالمار كرسيترسون إن قرار الشرطة "قانوني إلا أنه غير مناسب". وقد نفذ سويدي متطرف في اليوم نفسه، وتحت حماية السلطات السويدية، وعيده بحرق المصحف الشريف، بعد أن مزق صفحات منه ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد على صفحات الكتاب المقدس.

المصدر: نوفوستي