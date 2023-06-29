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الصدر يدعو لتظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق

الصدر يدعو لتظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق

أخبار العالم العربي

الصدر يدعو لتظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس، إلى تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، في أول تحرك عربي ضد حرق القرآن في السويد.

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متطرف سويدي ينفذ وعيده بتدنيس القرآن ويمزقه ويمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير
متطرف سويدي ينفذ وعيده بتدنيس القرآن ويمزقه ويمسح حذاءه بصفحاته قبل حرقه بدهن الخنزير

وقال الصدر في منشور عبر صفحته الرسمية على "تويتر" إذا كانت حرية التعبير مكفولة عالميا وعراقيا، فعلى المؤمنين التعبير عن رأيهم بخصوص حرق القرآن أمام المساجد والسفارات من خلال تظاهرة حاشدة غاضبة ضد السفارة السويدية في العراق، تطالب بطرد السفير السويدي وقطع العلاقة مع السويد.

وكان سويدي متطرف أقدم الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 شخص مسلم، بتمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

يتبع..

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