رد صيني حازم بعد زيارة مسؤول تايواني لنيويورك.. وتايبيه تندد بممارسات بكين "اللاعقلانية"

نددت تايوان بشدة بإطلاق الصين اليوم مناورات بحرية حول الجزيرة، في أعقاب توقف قصير في الولايات المتحدة لوليام لاي نائب رئيسة تايوان.

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وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيانها: "نندد بشدة بمثل هذا السلوك اللاعقلاني والاستفزازي، وسنرسل قوات مناسبة للرد دفاعا عن الحرية والديمقراطية وسيادة تايوان".

وبدأت الصين مناورات عسكرية حول تايوان، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي نائب رئيسة الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

ولاي الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى باراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة.

ووصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل"، وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء، عن المتحدث العسكري شي يي قوله إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان".

وأضافت "شينخوا" أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة الجيش على "السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا والقتال في ظروف المعارك الحقيقية".

المصدر: أ ف ب+ شينخوا