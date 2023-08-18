بيان "كامب ديفيد".. واشنطن وطوكيو وسيئول: "سلوك الصين خطير وعدواني"

دانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك الجمعة، ما قالت إنه "سلوك خطير وعدواني" للصين و"مطالبها البحرية غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

ويأتي هذا البيان المشترك، يوم الجمعة، وسط توترات بين بكين والفلبين حول جزر مرجانية متنازع عليها.

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وقال زعماء الدول الثلاث المجتمعون في قمة غير مسبوقة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية: "نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافوا: "نعيد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الولايات المتحدة تسعى إلى تقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من أجل تحقيق مصالحها الجيوسياسية.

ونقلت الخارجية الصينية في بيان لها عن وانغ قوله: "تحقيقا لاستراتيجيتها الجيوسياسية، قامت الولايات المتحدة مؤخرا بتضخيم الخلافات بين الصين والفلبين حول المياه الضحلة في رنآي جياو، مما أدى إلى تفاقم الخلافات بين البلدين، كما حرضهما على المواجهة، وتقويض السلام والهدوء في بحر الصين الجنوبي".

وتعتبر بكين منطقة رنآي جياو جزءا من أراضيها، وتطالب بإزالة السفينة العسكرية التي أرسلتها مانيلا إلى المنطقة عام 1999 وجعلتها تجنح هناك، في محاولة لتثبيت وجودها العسكري في المنطقة، إلا أن الفلبين ترفض ذلك وتصر على تبعية المنطقة التي تسميها "أيون جين" لها.

المصدر: أ ف ب + تاس