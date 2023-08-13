بكين تتوعد بـ"إجراءات قوية" ردا على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

أعلنت الصين اليوم الأحد أنها "تراقب عن كثب" زيارة وليام لاي نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة هذه الأيام، وتوعدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على الزيارة.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وفي وقت سابق أعلنت تايوان أن لاي يتوجه إلى باراغواي للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد، وتتضمن رحلته التوقف ذهابا وإيابا في نيويورك وسان فرانسيسكو في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس الحالي.

وأعرب لاي قبيل مغادرة تايون عن حماسته للقاء "الأصدقاء الأمريكيين" خلال الرحلة.

وقال المتحدث الصيني إن بكين "تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان"، و"تعرب عن استيائها الشديد وتدين بشدة إصرار الولايات المتحدة على ترتيب "عبور" ويليام لاي إلى الولايات المتحدة"، واصفا لاي بأنه "مثير للمشاكل".

وأشار المتحدث، إلى أن "الولايات المتحدة وتايوان بالتواطؤ تسمحان لوليام لاي بالمشاركة في الأنشطة السياسية في الولايات المتحدة بحجة لعبور"، مضيفا أن ذلك "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة ويقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها".

المصدر: أ ف ب