لافروف: يكشف نوايا الغرب من عدم دعوة موسكو للمشاركة في اجتماعات جدة وكوبنهاغن

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن المشاورات متعددة الأطراف حول أوكرانيا التي انعقدت في جدة وكوبنهاغن من دون دعوة روسيا، تؤكد نية الغرب عدم الاتفاق على أي شيء مع موسكو.

وصرح الوزير لافروف بذلك في مقابلة مع مجلة "ميجدونارودنايا جيزن" (الحياة الدولية) الروسية، وأضاف: "في مدن مختلفة، كوبنهاغن، وفي جدة، تعقد اجتماعات متعددة الأطراف من دون دعوة الممثلين الروس على أمل إقناع الدول الناشئة بدعم" صيغة سلام (التي طرحها الرئيس الأوكراني) فلاديمير زيلينسكي".

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وأردف لافروف أنه في الوقت نفسه، يتم اتهام موسكو بـ"عدم الرغبة في المشاركة في المفاوضات"، وأن أية براهين حول ضرورة أخذ المصالح الحيوية لبلدنا في الحسبان قد تم رميها جانبا. ومن الواضح أن مثل هذا النهج لا يشير إلى نية الغرب التفاوض على شيء ما مع روسيا. بحسب ما أكده الوزير لافروف.

وتابع في تصريحه: "إننا نعتبر الدعوات المنافقة من الغربيين لإجراء مفاوضات بمثابة حيلة تكتيكية لكسب الوقت مرة أخرى، ومنح القوات الأوكرانية المنهكة فترة راحة وفرصة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة ضخها بالأسلحة والذخيرة".

واستدرك قائلا: "ولكن هذا هو طريق الحرب وليس طريق التسوية السلمية. وهذا أمر واضح لنا تماما".

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هذا وقد احتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس الجاري، مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.

كما انعقد اجتماع في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن من دون دعوة روسية، في 24 يونيو الماضي.

المصدر: تاس