الصين توفد مبعوثا خاصا للسعودية لحضور مؤتمر أوكرانيا

يتوجه المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، والسفير الصيني السابق لدى روسيا، لي هوى، إلى السعودية لحضور المؤتمر الدولي حول أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخارجية الصينية على موقعها الإلكتروني بيانا جاء فيه: "بدعوة من المملكة العربية السعودية، يتوجه المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوروبية الآسيوية، لي هوى، إلى جدة لحضور المؤتمر الدولي حول أوكرانيا". وأضاف البيان أن "الصين مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي، وتعتزم مواصلة أداء دور بناء للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في أوكرانيا".

وفي 29 يوليو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن المملكة العربية السعودية تخطط لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا في 5 و6 أغسطس في جدة.

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وقالت الصحيفة: "سيصل مسؤولون كبار من 30 دولة إلى الاجتماع، لكن روسيا ليست مدعوة للمشاركة". ومن المتوقع أن يشارك ممثلو الدول التي شاركت في الاجتماع الدولي الأول بشأن أوكرانيا المنعقد في 24 يونيو في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب نتائج مؤتمر السلام الخاص بأوكرانيا الذي تستضيفه السعودية، "لكننا نعتقد أن أهداف المؤتمر غير مفهومة بعد"، مثلما أكد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاجتماع الذي سيعقد في المملكة العربية السعودية سيكون مفيدا إذا ساعد الغرب على إدراك أن خطة السلام للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تسير في طريق مسدود.

المصدر: تاس