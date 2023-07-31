الكرملين: سنتابع الاجتماع المرتقب في السعودية بشأن أوكرانيا

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجانب الروسي سيراقب الاجتماع المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة استيضاح أهدافه ومقاصده.

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وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في وقت سابق أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا في أغسطس ووجهت دعوة للمشاركة إلى نحو 30 دولة، دون أن تكون روسيا بينها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "بالتأكيد، ستتابع روسيا هذا الاجتماع. لا يزال أمامنا أن نرى ما هي الأهداف التي تم يضعها (هذا الاجتماع)، وما الذي يعتزم المنظمون الحديث عنه".

وذكّر بيسكوف بأن الكرملين أكد مرارا أن "أي محاولات للإسهام في التوصل إلى تسوية سلمية، تستحق تقييما إيجابيا".

وأكد فينسينت ماغفينيا، المتحدث باسم مكتب رئيس جنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الاثنين، أن بلاده تلقت دعوة لحضور محادثات السلام بشأن أوكرانيا والتي اقترحتها السعودية.

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وأضاف المتحدث أن هذه المحادثات ستكون استمرارا للاجتماع، الذي عقد في كوبنهاغن في يونيو بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، وكذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حيث تقرر إجراء محادثات سلام حول أوكرانيا في يوليو.

واليوم أيضا أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن ترحيب طهران بمبادرة السعودية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"