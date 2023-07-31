طهران ترحب بمبادرة السلام السعودية لحل الأزمة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن طهران ترحب بمبادرة السعودية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية.

وأكد كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن طهران ترحب بمبادرة الرياض للسلام لحل الأزمة الأوكرانية.

وأفادت وسائل إعلام غربية بأن السعودية تعتزم إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في جدة، في أغسطس المقبل، والتي ستدعو إليها ممثلين عما يصل إلى 30 دولة، لكن دون مشاركة روسيا.

وذكرت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر أن "المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بين الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل، أوائل الشهر المقبل".

وأفادت بأنه من المتوقع أن يحضر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الاجتماع في جدة، مشيرة إلى أن "الدبلوماسيين الغربيين قالوا إن السعودية اختيرت لاستضافة المحادثات جزئيا على أمل إقناع الصين بالمشاركة".

المصدر: "سبوتنيك"