البيت الأبيض يرفض التعليق على تقارير استخباراتية عن فشل هجوم كييف المضاد

رفض مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، التعليق على تقارير استخباراتية حول الآفاق القاتمة لهجوم كييف المضاد.

وقال ساليفان: "لن أتحدث عن تقارير الاستخبارات. على مدار العامين الماضيين، كان هناك الكثير من التحليلات من مصادر مختلفة حول كيفية تطور هذه الحرب. لقد رأينا العديد من التغييرات في هذه التحليلات لأن الوضع في ساحة المعركة يتغير. لذلك، كما قلنا مرارا، نحن نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا وهجومها المضاد".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "لن نضع أي إطارات للنتيجة النهائية، ولن نتنبأ بما سيحدث، لأن الحرب بطبيعتها أمر لا يمكن التنبؤ بنتائجه".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الخميس، مقالا أوردت فيه معلومات من وكالات المخابرات الأمريكية، تفيد بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق الأهداف التي حددتها قبل بدء هجومها المضاد. وأثارت هذه النتائج بالفعل جدلا بين أعضاء الكونغرس، الذين يصر بعضهم على أن إخفاقات أوكرانيا تشهد على عدم جدوى تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لها.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: تاس