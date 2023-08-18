كوريا الشمالية تطلق طائرات مقاتلة ضد طائرة استطلاع أمريكية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية أطلقت طائرات مقاتلة بعد أن انتهكت منطقتها الاقتصادية طائرة استطلاع أمريكية قبالة الساحل الشرقي.

وقال متحدث باسم الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري في التقرير إن الحادث الذي وقع يوم أمس الخميس كان "استفزازا عسكريا خطيرا" وإن كوريا الشمالية تدرس إجراءات لردع أي توغلات مستقبلية.

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جاء الحادث قبل قمة اليوم الجمعة للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، حيث قال أحد المشرعين في كوريا الجنوبية، نقلا عن وكالة الاستخبارات، إن كوريا الشمالية ربما تطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات أو تتخذ إجراء عسكريا آخر للاحتجاج على الاجتماع.

وسيلتقي الرئيس جو بايدن في كامب ديفيد بولاية ماريلاند مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على أمل توطيد العلاقات بين سيئول وطوكيو وسط ما أسموه بـ "التهديدات النووية" من كوريا الشمالية.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين المقبل تدريبات عسكرية مشتركة مدتها 11 يوما.

المصدر: RT