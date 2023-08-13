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زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)

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زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
RT / kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، يوم الاثنين، بأن الزعيم كيم جونغ أون، زار مصانع زار مصانع عسكرية رئيسية، من بينها مصنع لإنتاج الصواريخ التكتيكية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونغ أون شجع على تحسين القدرة الإنتاجية والإنتاج الضخم للأسلحة، كما أكد على أن جودة الاستعدادات للحرب تعتمد على تطوير صناعة الذخائر.

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وأضافت أن كيم أعرب عن رضاه عن تركيز المصنع في الآونة الأخيرة على إنتاج الصواريخ التكتيكية وزيادة القدرة الإنتاجية

وقالت الوكالة إنه أشاد بآخر عمليات تشغيل لقذائف الهاوتزر، موضحة أن كيم قدم هدفا مهما يتمثل في زيادة قدرة إنتاج الصواريخ بشكل كبير في مصنع إنتاج الصواريخ التكتيكية لتلبية احتياجات الخطة التنظيمية والتشغيلية لوحدات الخطوط الأمامية الموسعة والمعززة ووحدات الصواريخ.

كما ذكرت أن الزعيم الكوري الشمالي قاد بنفسه مركبة مدرعة قتالية متعددة الأغراض تم تطويرها حديثا عندما زار مصنعا لإنتاج المركبات المدرعة القتالية.

وجاءت الزيارة بعد أسبوع فقط من قيام كيم جونغ أون بإجراء توجيه ميداني لمصانع الذخيرة الكبرى في الوقت الذي تعتزم فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" في وقت لاحق من الشهر الجاري، والتي نددت بها بيونغ يانغ.

زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp
زعيم كوريا الشمالية يزور مصانع عسكرية رئيسية ويشجع على تحسين القدرة الإنتاجية (صور)
/ kcna.kp

المصدر: وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية

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