اعتقال رجل قفز من برج إيفل بالمظلة

ألقت شرطة باريس القبض على رجل قفز من برج إيفل بالمظلة اليوم الخميس، حسب قناة "بي إف إم تي في".

ونقلت القناة التابعة لشبكة "سي إن إن"، عن مصادر بالشرطة، أن رجلا تسلق عمودا من برج إيفل الشهير، الخميس، قبل أن يقفز باستخدام مظلة.

وقالت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، إن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".

وبحسب "بي إف إم تي في"، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح الخميس" بسبب الحادث.

وصباح الإثنين، تأخر افتتاح برج إيفل بعد أن عثر مسؤولو الأمن على سائحين أمريكيين نائمين في النصب التذكاري.

والسبت، أدى إنذار أمني بسبب مخاوف تتعلق بوجود قنبلة، إلى إخلاء 3 طوابق من البرج ذاته لبضعة ساعات، قبل أن يرفع من دون العثور على شيء.

ويعد برج إيفل أحد المعالم الأكثر شهرة في العالم، وتم بناؤه بين عامي 1887 و1889، للاحتفال بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية، ويبلغ ارتفاعه 1083 قدما. ويستقبل حوالي 7 ملايين زائر سنويا.