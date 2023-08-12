بلاغ كاذب.. الشرطة الفرنسية تسمح للزوار بالعودة إلى برج إيفل بعد ساعتين من إخلائه

أعلن مصدر أن الشرطة الفرنسية سمحت للزائرين بالعودة إلى برج إيفل، اليوم السبت، بعد نحو ساعتين من إخلائه بسبب تهديد بوجود قنبلة، حسبما ذكرته وكالة "رويترز"

وقال المصدر: "لقد كان بلاغا كاذبا"، مؤكدا أنه يمكن للزوار العودة إلى الداخل.

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وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن برج إيفل في باريس تم إغلاقه أمام الجمهور بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة.

وأدى الإنذار الأمني إلى إخلاء ثلاثة طوابق من البرج الذي يمثل أبرز معالم فرنسا السياحية.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وأكدت متحدثة أن هذا الإجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف، مشيرة إلى أنه نادر الحدوث.

المصدر: رويترز