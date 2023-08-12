إخلاء برج إيفل في باريس إثر إنذار أمني

أفادت مراسلتنا، بأنه تم إخلاء النصب التذكاري الباريسي الشهير برج إيفل بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة، حيث توجه عمال إزالة الألغام إلى الموقع، وأغلق النصب أمام الزوار.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إنذارا أمنيا السبت أدى إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

المصدر: RT+ AFP