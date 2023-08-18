الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة في تعاطي الماريجوانا والمهلوسات والخمور

كشفت دراسة جديدة عن مستويات غير مسبوقة في إدمان الماريجوانا والمهلوسات والخمور في الولايات المتحدة بين البالغين، ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما.

وفي الدراسة السنوية لسلوك تعاطي المخدرات، بتمويل من المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA)، تبين أن خلال العام الماضي 2022، وصل البالغون المقسمون إلى فئتين عمريتين، إلى مستويات عالية تاريخيا من تعاطي المخدرات.

وحسب الدراسة، أبلغ البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما عن مستويات قياسية عالية لتعاطي الماريجوانا 28%.

وأبلغ ما يقرب من نصف البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما عن استخدام الماريجوانا في العام الماضي، بنسبة 44% وهو أيضا أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه على الإطلاق.

كما بلغ استخدام المهلوسات بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما مستويات عالية تاريخيا، حيث أبلغ 4% عن استخدام العام الماضي 2022، ارتفاعا من 2% في عام 2021.

وبين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، أبلغ 8% عن استخدامهم للمهلوسات في العام الماضي.

كما ازدادت اتجاهات تعاطي الكحول بشكل عام تدريجيا للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 عاما، لكن الشرب بنهم بلغ أعلى مستوياته المبلغ عنها عند 29% في عام 2022.

ووفقا للتقرير، تتجه اتجاهات تعاطي الكحول للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما بشكل عام نحو الانخفاض، ولكن تم الإبلاغ عن شرب الكحول في العام الماضي، بنسبة 84% ارتفاعا عن الخمس سنوات السابقة، عند 82 في المائة في عام 2017.

المصدر: The Hill