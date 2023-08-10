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مسؤولة أمريكية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو)

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مسؤولة أمريكية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو)
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عثرت رئيسة بلدية مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، على كمية من المخدرات تتجاوز قيمتها مليون دولار، خلال رحلة بحرية كانت تشارك بها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيسة البلدية جين كاستور، عثرت على 32 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة في مياه المحيط الأطلسي.

وحسب رئيس دوريات الحدود الأمريكية في قطاع ميامي، والتر سلوسار، فإن قيمة المخدرات تقدر بـ1.1 مليون دولار.

وقال سلوسار في منشور على منصة x (تويتر سابقا) في 24 يوليو  إن الكوكايين "اكتشفه قارب ترفيهي" خلال عطلة نهاية الأسبوع وصادرته عناصر حرس الحدود.

وشارك صورا للرزم المختومة بفراشة أرجوانية، فيما لم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على المخدرات قبل اليوم.

وقالت كاستور إنها كانت تستمتع بيوم إجازة على ساحل "فلوريدا كيز" قبل أن يكتشف أحد أفراد أسرتها رزما من الكوكايين في الماء.

وأشارت كاستور إلى أنها كانت واثقة بأن ما رأته كان كميات من الكوكايين، إذ سمحت لها أكثر من 3 عقود أمضتها في شرطة تامبا، بينها 6 سنوات كرئيسة لها، بالتعرف على مخزون المخدرات.

وحملت الأسرة رزمة المخدرات على القارب، وكانت الحزم المعبأة بإحكام مرئية تحت طبقات من الشرائط البلاستيكية.

وسجلت كاستور موقع الاكتشاف لحظة حصوله، واتصلت بمكتب قائد الشرطة في مقاطعة "مونرو"، فيما تسلمت دورية من حرس الحدود الشحنة بعد ذلك.

المصدر: abc news

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