خبير يحذر أوكرانيا من أزمة لا مفر منها ستواجهها الشتاء القادم

أشار خبير الطاقة يوري كورولتشوك، إلى أن أوكرانيا ستواجه أزمة لا مفر منها الشتاء المقبل ستتمثل في انقطاع الكهرباء لأجل غير مسمى، وحتى دون الضربات الصاروخية الروسية.

وأكد الخبير في مجال الطاقة أنه بقطع النظر عن استمرار الضربات الصاروخية من عدمه، فإن أوكرانيا ستجد نفسها مضظرة لقطع التيار الكهربائي، لفترة طويلة تصل إلى 10 ساعات في اليوم.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة "Ukrenergo"، فلاديمير كودريتسكي، إن الشركة "مستعدة لأسوأ السيناريوهات" وأن المحطات الفرعية يمكن أن تعمل بطاقة قصوى في الشتاء.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي وجه منذ أكتوبر الماضي عديد الضربات لمنشآت الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك في إطار رده على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم ومنشآت أخرى للبنية التحتية المدنية في روسيا.

المصدر: نوفوستي