رئيس جهاز الأمن الأوكراني يقر بصلته بالتفجير الإرهابي لجسر القرم

اعترف رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، ضمنيا، بمسؤولية الأمن الأوكراني عن الهجوم الإرهابي بالتفجير الذي استهدف جسر القرم، وقال: "لقد كان طريقا لوجستيا ووجب علينا قطعه".

وقال ماليوك ذلك في مقابلة مع الصحفي دميتري كوماروف، ونُشرت على موقع "يوتيوب": "لقد كان طريقا لوجستيا كان علينا قطعه أماما العدو.. تم تنفيذ بعض هذه التدابير بناء على هذا الأمر".

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ومن المعروف أنه في 8 أكتوبر العام الماضي، حوالي الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي، انفجرت شاحنة في الجزء الخاص لعبور السيارات من جسر القرم، مما أدى إلى انهيار جزأين من هيكله.

وأعلنت "لجنة التحقيق الروسية" في وقت لاحق عن تمديد التحقيق في قضية الهجوم الإرهابي على جسر القرم حتى الصيف.

كما أكدت اللجنة رواية تورط الأجهزة الأمنية الأوكرانية في الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

المصدر: RT