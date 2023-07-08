كييف تكشف عن تضرر نصف محطات توليد الطاقة في أوكرانيا

صرح وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، بأن نصف منشآت نظام الطاقة في أوكرانيا تعاني من أضرار جسيمة، مشيرا إلى أن بعضها الآخر تدمر بشكل كامل ولا يمكن إصلاحها.

وأوضح غالوشينكو، في حديث تلفزيوني أن 50% من أنظمة الطاقة الأوكرانية تعاني من أضرار جسيمة، مؤكدا تلقي 271 ضربة روسية بمختلف الأنواع على أنظمة الطاقة بالبلاد.

وأعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في الـ20 من يونيو الماضي، أن نظام الطاقة في أوكرانيا لا يزال يعمل ضمن حالة الطوارئ، مع هوامش أمان منخفضة ومحدودة.

وتجدر الإشارة إلى أن قدرة محطات توليد الطاقة الأوكرانية انخفضت بمقدار النصف مقارنة بالفترة نفسها قبل العام 2022.

المصدر: تاس