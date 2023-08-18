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بلينكن يبحث مع وزير إسرائيلي خفض التصعيد مع الفلسطينيين

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بلينكن يبحث مع وزير إسرائيلي خفض التصعيد مع الفلسطينيين
Gettyimages.ru
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قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر أهمية خفض التصعيد والتزام واشنطن بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.

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وأوضح فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين أن بلينكن ودريمر ناقشا يوم الخميس أيضا، "التحديات الإقليمية التي تشكلها إيران ووكلاؤها".

ويوم الخميس، قتل فلسطيني وأصيب آخرون خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب مصطفى الكستوني (32 عاما) استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الرأس والصدر والبطن، خلال العدوان على جنين صباح اليوم".

وأفادت الوزارة بأن "إحدى موظفات وزارة الصحة (34 عاما)، تعمل في المهن الطبية المساندة، أصيبت برصاصتين في البطن والصدر خلال العدوان على جنين".

المصدر: "رويترز" + RT

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