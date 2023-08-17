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البنتاغون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية

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البنتاغون: أوكرانيا تقدم لنا المعلومات عن استخدام القذائف العنقودية
Globallookpress US Joint Staff/via Globallookpress.com
المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر
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أكد البنتاغون أن أوكرانيا تقدم للولايات المتحدة المعلومات عن استخدامها للقذائف العنقودية التي زودت بها واشنطن القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باترك رايدر للصحفيين، يوم الخميس، إن "كل شيء يدل على أن الأوكرانيين يستخدمون تلك الذخيرة بالتوافق مع التزاماتهم وبشكل مطلوب، وذلك بناء على المعلومات التي يقدمونها لنا".

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وأضاف: "وبالتالي لا يوجد لدينا أي قلق بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم 7 يوليو الماضي عن قرار بدء توريدات القذائف العنقودية إلى أوكرانيا.

وشجبت الخارجية الروسية هذا القرار، مشيرة إلى أن هذه التوريدات تهدد السكان المدنيين وستتسبب بإطالة أمد النزاع.

المصدر: نوفوستي

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