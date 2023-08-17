كييف تدرج الشركة المالكة لـ "AliExpress" في قائمة "الرعاة الدوليين للصراع"

أدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بأوكرانيا مجموعة شركات علي بابا، المالكة لمنصة التجارة الإلكترونية "AliExpress" في قائمة "الرعاة الدوليين للصراع" بسبب مواصلتها العمل في روسيا.

وقال الموقع الإلكتروني للوكالة في بيان إنه "تم إدراج مجموعة الشركات الصينية علي بابا القابضة المحدودة في قائمة الرعاة الدوليين للصراع لأنها تواصل العمل في روسيا".

وأوضح البيان أن "قائمة الرعاة الدوليين للصراع هي أداة لتحقيق الهدف المتمثل في انسحاب الأعمال التجارية الدولية من روسيا".

وتمتلك مجموعة شركات "Alibaba Group Holding Limited"، منصة التجارة الإلكترونية "AliExpress"، المسجلة في سنغافورة.

يشار إلى أنه اعتبارا من عام 2023، تواصل الشركة ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، حيث توفر منصة دولية لبيع البضائع الأجنبية.

هذا وأدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية في القائمة بسبب تعاونها مع مؤسسة "روسآتوم" الحكومية الروسية.

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المصدر: نوفوستي