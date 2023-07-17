أوكرانيا تدرج شركة موانئ دبي في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب"
Legion-Media
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أدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب" بسبب تعاونها مع مؤسسة "روسآتوم" الحكومية الروسية.
وقالت الوكالة في بيانها: "شركة موانئ دبي العالمية، من دولة الإمارات، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم، لا تتوقف فقط عن التعامل مع روسيا، ولكن أيضا تعزز ذلك التعاون. حيث وقعت الشركة الشهر الماضي مع شركة "روسآتوم" الحكومية الروسية اتفاقية حول تطوير طريق بحر الشمال. لذلك، أدرجت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد شركة موانئ دبي في قائمة الرعاة الدوليين للحرب".
المصدر: نوفوستي