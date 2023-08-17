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ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على المجلس العسكري في النيجر

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ألمانيا تدعو لفرض عقوبات أوروبية على المجلس العسكري في النيجر
أرشيف
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دعت وزارة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة المجلس العسكري في النيجر، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم ويعتقله.

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وأوضحت الوزارة في منشور لها على منصة "X" أنه "بعد تعليق التعاون التنموي والأمني، نريد الآن من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الانقلابيين"، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك أجرت في الأيام الأخيرة محادثات حول النيجر مع شخصيات عدة بينها نظيراها الفرنسية والأمريكي.

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

المصدر: RT 

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