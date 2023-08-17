رؤساء أركان دول "إيكواس": ستتم استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة

اعتبر رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" أن قادة الانقلاب في النيجر يتظاهرون بأنهم مستعدون للتفاوض، فيما يبحثون عن أسباب لتبرير الانقلاب.

وشدد القادة في بيان صدر عنهم بعد اجتماع لبحث التدخل العسكري في النيجر⁩ على أنه "ستتم استعادة النظام الدستوري في النيجر بأي وسيلة"، معلنين أنه "إذا فشلت جميع الحلول فإن قوة "إيكواس" جاهزة للرد".

وأضافوا: "ما زلنا نمنح الدبلوماسية فرصة لحل الأزمة في النيجر ولكن كل الخيارات على الطاولة".

يذكر أن اجتماع قادة الأركان بدأ اليوم الخميس ومن المقرر أن يستمر حتى غد الجمعة، بعد أن كان من المقرر أن يعقد يوم السبت الماضي لكن تم إرجاؤه "لأسباب فنية".

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

المصدر: RT + وكالات